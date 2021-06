Ernesto ‘Borrego’ Gándara cierra campaña: estamos a un paso de tener un mejor Sonora

Al celebrar su quinto cierre regional de campaña, en Guaymas, Ernesto ‘Borrego’ Gándara, candidato por la Alianza “Va por Sonora”, aseguró: “estamos a un paso de tener un mejor Sonora y de trabajar juntos en la construcción de la entidad que todos merecemos”.

El candidato Ernesto ‘Borrego’ Gándara se reunió con más de siete mil ciudadanos de Guaymas, Empalme y El Valle –que son parte de la consolidación de la Sonora Ganadora en toda la entidad– para su cierre de campaña.

Acompañado por su familia, el candidato por la Alianza “Va por Sonora” se comprometió a asumir un gobierno de cercanía con las familias, de construcción y de suma, que atenderá a todo el que lo necesite sin distinción.

“Hoy más que nunca sabemos que sí se puede, sabemos que ante los que destruyen, ante el centralismo, ante los que nos quieren imponer un Sonora que no conocen estamos los sonorenses de bien, estamos más unidos que nunca, a esos que creen que con la división, a esos que creen que con el odio, con la descalificación, con la demagogia, van a llegar a buen puerto: se equivocan y se equivocan porque no conocen Sonora”, aseguró el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

Dijo que el Sonora que viene contará con un proyecto de reactivación económica enfocando a los sectores más golpeados por la pandemia de COVID-19, también orientado a la educación y salud, al garantizar el acceso de calidad a los habitantes de Sonora en ambos temas y finalmente en la reconstrucción de la seguridad.

“Vamos a coordinarnos con todos los niveles de Gobierno, vamos a impulsar estrategias que no fallen y sobre todo no claudicaremos en el combate a la delincuencia, no vamos a abandonar ese trabajo, le regresaremos a los sonorenses la tranquilidad de vivir en un estado sin miedo”, declaró ‘Borrego’ Gándara.