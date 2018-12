Ernestina Godoy revisará 10 casos prioritarios cuanto tome posesión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), con el objetivo de combatir la impunidad y la corrupción.

Godoy se reunió este martes con el actual procurador Edmundo Garrido, para concretar los últimos detalles de entrega recepción de la dependencia.

Ernestina Godoy, próxima Procuradora General de Justicia CDMX, explicó que el 5 de diciembre iniciará con 10 casos que deben ser resueltos lo más pronto posible, además visitará algunas fiscalías.

Ernestina Godoy revisará 10 casos prioritarios cuando tome posesión de la PGJCDMX (Twitter @ErnestinaGodoy_)Dijo que tiene hasta abril del 2019 para la transición de la Procuraduría a una Fiscalía, pero adelantó que solicitarán una prórroga para ampliar ese plazo a no más de un año y están colaborando siete expertos para el proceso de transformación.

“Será una fiscalía diferente, una fiscalía diferente a todas las que se han creado, una fiscalía donde realmente se resuelva el tema de no más impunidad, no más corrupción, más eficiencia, nuevo perfil de servidores públicos, desde procurador o procuradora; seguramente va a venir una reestructuración, una reingeniería administrativa”, agregó Ernestina Godoy .

Dijo que habrá un proceso de capacitación y profesionalización para el personal de la dependencia en todos los niveles, luego se realizará una evaluación.

Revisarán y corregirán anomalías en el gobierno capitalino, advierte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, aseguró que se investigará a los funcionarios y ex funcionarios públicos, en caso de que se detecte alguna anomalía, una vez que se haga la entrega – recepción de la administración.

“Si se encuentran irregularidades, pues pasarán a las instancias correspondientes […] no se puede dedicar el futuro gobierno nacional y el de la ciudad a perseguir, ésa no es la función del Ejecutivo […] no nos vamos a dedicar a eso, pero habrá instancias correspondientes que en la entrega recepción si se encuentra alguna anomalía ya la revisarán y corregirán”, señaló.

Así lo aseguró tras concluir una reunión privada con el embajador de la India en México, Muktesh Kumar Pardeshi, en la casa de transición.

Sheinbaum Pardo indicó también que los servicios públicos aumentarán sólo lo correspondiente a la inflación, incluso “vamos a anunciar que en el pago del predial se descontarán adeudos para las colonias de mayor índice de marginación”.

Con información de Arturo Sierra

BLR