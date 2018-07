Erika Alonso recibe constancia como gobernadora electa de Puebla

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, dijo que en el Proceso Electoral 2017-2018, se expide la constancia de mayoría y validez de la elección a Martha Erika Alonso Hidalgo, como gobernadora electa de Puebla.

Acto seguido, Alonso Hidalgo signó el documento que le fue entregado por parte del consejero presidente del IEE, y en presencia de los integrantes del Consejo General, así como de familiares y dirigentes estatales, además de representantes nacionales.

Por su parte, Martha Erika Alonso agradeció al órgano electoral y sus integrantes por organizar una jornada electoral libre, equitativa y en total apego a la ley.

Subrayó que el 1 de julio se registró una alta participación ciudadana, así como hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, incluso a Morena para que se respete la voluntad de los ciudadanos expresados en las urnas.

A quienes votaron por mí les digo: ¡no les voy a fallar! A quienes no votaron por mí, les digo: voy a trabajar incansablemente para ganarme su confianza. No tengan duda, voy a gobernar para todos. #MarthaGobernadora pic.twitter.com/1f7L1DvE23

Alonso Hidalgo añadió que se debe dejar que la intolerancia siga su camino. Y dijo sentirse honrada de que los ciudadanos optaran por el proyecto que representa la coalición Por Puebla al Frente representada para gobernar el estado.

El aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno estatal, Miguel Barbosa Huerta, señaló que no negociará con el Gobierno del estado ni con nadie más la elección, por lo que dijo que la constancia de mayoría entregada hoy -a Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente- no es legítima.

En una transmisión de video a través de su cuenta de Twitter, agradeció a la ciudadanía que votó a su favor, al mismo tiempo de mencionar que pretenden arrebatarle su triunfo con un fraude electoral.

Les agradezco todo el apoyo que nos han brindado, no les voy a fallar, el triunfo tiene que ser de ustedes, las y los ciudadanos que votaron por un cambio, y ese cambio no es @MarthaErikaA ella no tiene legitimidad, no será gobernadora, la Justicia Federal se lo va a impedir. pic.twitter.com/laCGzlY4DS

