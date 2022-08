‘Era tanto el dolor que llegué a resignarme’: AMLO narra experiencia cuando sufrió infarto

En Huamantla, Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) supervisó el plan de salud IMSS Bienestar, que busca ofrecer a la población servicios médicos de calidad, medicinas y empleos con base para los médicos que laboran en estas clínicas del Seguro Social.

El presidente destacó que la primera causa de muerte en México son los infartos.

Reconoció que muchas clínicas del IMSS Bienestar, como la de Huamantla, no cuentan con equipos médicos especializados para atender esta enfermedad.

Para destacar la importancia que tiene el equipo médico en situaciones de emergencia, narró su experiencia personal con los servicios de salud que recibió cuando sufrió un infarto.

“Les hablo de esto porque yo lo padecí y me salvé porque me atendieron a tiempo, se me cerró por completo la vena y la arteria, llegué a urgencias a las dos de la mañana y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un huequito la arteria, era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor, los que han tendido infarto saben de lo que estoy hablando, afortunadamente se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo y ya llegó el cardiólogo, el especialista y me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron. Entonces, el tener eso aquí es importante y el poder hacer el cateterismo que solamente hay en Puebla, pero no hay en Tlaxcala”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.