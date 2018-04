Equivocado, anuncio de Trump de enviar Guardia Nacional a frontera con México: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró equivocado el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México.

“Creo que es equívoca porque la violencia, la fuerza, la intimidación no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con diálogo y este diálogo es entre naciones, pero un diálogo entre iguales, no supremacista y si bien en el pasado ya se usó la Guardia Nacional, con dos diferentes administraciones, pero no fue para aspectos de espantar a la migración, sino para cuestiones de infraestructura. Hay que checar”, expuso Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

Insistió en que la migración no se detendrá con barreras físicas como el muro o psicológicas como la amenaza de recurrir a la fuerza, pues eso no evitará que las personas busquen mejores condiciones de vida.

Afirmó que tener una migración segura, regular y ordenada entre México y Estados Unidos sólo será posible con un enfoque de respeto recíproco a los derechos humanos y a la soberanía nacional.

“Yo digo que no le prestemos tanta atención a Trump, mañana puede decir lo contrario, pasado mañana otra cosa, lo importante es que nosotros estemos pendientes de respetar los derechos humanos de quien transita por nuestro país y ahí quiero decirles: hemos estado atentos, la CNDH ha venido acompañando esta caravana, ahí ha estado nuestro personal, ahí hemos visto cerca de 700 oficios unos de regularización, otros de visas humanitarias. Ahí estamos pendientes de que se respete la dignidad de las personas. El tema es la dignidad no importan razas, no importan ideologías, no importan religiones”, apuntó el ombudsman nacional.

El presidente de la CNDH fue entrevistado luego de participar en el conversatorio sobre “Migración de retorno y derechos sociales”, organizado por un colegio al sur de la Ciudad de México.

