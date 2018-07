Equipo López Obrador afina detalles para reunión con Pompeo

Héctor Vasconcelos, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores en el futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador, declaró que afinan los detalles para la reunión que sostendrá el candidato ganador de la elección presidencial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Estamos discutiendo los temas, estructurando el encuentro; ya más adelante les vamos a ir informando todo en las próximas horas, días, en cuanto tengamos el plan ya hecho”, comentó acompañado por Marcelo Ebrard, al salir de una reunión en la casa de transición de AMLO en la colonia Roma de la Ciudad de México.

En este sentido, abundó que ya hay contacto cotidiano con los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump “porque ya la reunión con el secretario de Estado es muy pronto e, incluso, la presencia del licenciado López Obrador en la reunión de la Alianza del Pacífico también se aproxima”.

Explicó que “en estos casos las agendas se establecen de las dos partes, ellos han propuesto temas, nosotros otros, entre ellos la migración, la seguridad, el comercio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio como posibles puntos a tratar en el encuentro”.

Héctor Vasconcelos manifestó que “justamente eso es en lo que se está trabajando, pero el tema migratorio es absolutamente esencial (…) si algún énfasis va a caer sobre algún tema específico, yo creo que serían esos dos”, en referencia también al TLCAN.

Héctor Vasconcelos es hijo de José Vasconcelos, gran figura de la literatura, la educación y la política, y de Esperanza Cruz, una de las pianistas más reconocidas en el México en el siglo XX.

Fue director general del Festival Internacional Cervantino y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También fungió como secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, así como presidente de la fundación Friends of the Arts of Mexico y director general de Operalia ’94.

Dirigió el área de Difusión Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue coordinador general de asuntos especiales en la Cancillería mexicana, cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia.

Con información de Notimex y hectorvasconcelos.mx

MLV