Equilibrista camina a 35 metros de altura en Montmartre, Francia

La equilibrista francesa Tatiana-Mosio Bongonga impresionó a cientos de parisinos con un paseo por la cuerda floja a 35 metros por encima del suelo en el distrito de Montmartre, en el norte de la capital de Francia.

Bongonga, de 34 años, caminó por una cuerda sujeta por una grúa en la base de los célebres escalones de la colina hacia la basílica del Sacré Coeur, acompañada por una orquesta de cámara y sin ningún equipo de seguridad, algo que puso incómodos a muchos entre el público.

@Parislete avec Tatiana-Mosio Bongonga pour une traversée dansée du ciel de Paris, en apesanteur portée par @orchambreparis pic.twitter.com/DfPRFgF4co — Karyne Duquesnoy (@KaryneDuquesnoy) July 21, 2018

“Es muy sorprendente y peligroso. Me ha impresionado demasiado. Me di cuenta de que no estaba asegurada. Hubo muchas acrobacias. Lo pasé realmente bien”, dijo una de las espectadoras, Jennifer Mandelbaum, a Reuters.

Bongonga, que se preparó para el evento durante un año, practica el funambulismo desde los ocho años.

La funambule Tatiana-Mosio Bongonga et l’@orchambreparis offrent aux Parisiens une performance aérienne et musicale dans les escaliers de Montmartre. Spectaculaire et magnifique ! #parisl’été #18eme pic.twitter.com/pkE913FgDq — Bruno Julliard (@BrunoJulliard) July 21, 2018

EQUILIBRISTA CRUZA BARRANCA DE ARIZONA SOBRE UNA CUERDA FLOJA

En 2013, destacó la hazaña del equilibrista Nik Wallenda porque cruzó en la cuerda floja el desfiladero del río Pequeño Colorado en el noreste de Arizona, una distancia de 400 metros (437 yardas).

Wallenda realizó su hazaña sobre un cable de acero de cinco centímetros (dos pulgadas) de grosor, 457 metros (1,500 pies) por encima del río en la Nación Navajo cerca del Gran Cañón. No traía un arnés de seguridad.

Le llevó apenas más de 22 minutos, en los que hizo una pausa en dos ocasiones en las que los vientos movieron los cables.

“Gracias Señor. Gracias Dios por tranquilizar ese cable”, afirmó luego de unos 13 minutos de haber comenzado la caminata aérea.

Wallenda, de 34 años, es un equilibrista de séptima generación y parte de la célebre familia circense “Flying Wallendas”, un clan que ha perdido miembros en sus peligrosas acrobacias.

Su bisabuelo, Karl Wallenda, se cayó durante una actuación en Puerto Rico a los 73 años de edad y falleció. Varios otros familiares, incluyendo un tío y un primo, murieron en circunstancias similares.

