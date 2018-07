EPN pide a gabinete cumplir normas de entrega-recepción, anuncia vocero

Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, informó que el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a los integrantes de su gabinete a cumplir con todas las normas que establece la Función Pública para realizar un proceso de entrega-recepción eficiente, ordenado y transparente.

“A fin de que se cumpla rigurosamente con lo que establece la ley en ésta materia y desde luego lo que tendrá que ver más adelante con los equipos de transición, que también todavía no tenemos una definición por parte de nosotros de quienes serán los que participen. Brindar toda la información, cooperar, darles todo lo necesario para que ellos puedan llevar a cabo sus programas de trabajo e insisto que les vaya bien y además que les vaya muy bien”, dijo Eduardo Sánchez.

En conferencia de prensa aseguró que el manejo de la deuda en este sexenio ha estado dentro de los parámetros mundiales.

Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, informó: “De lo que es un nivel de deuda adecuado para el desarrollo, ¿por qué? porque buena parte de la deuda ha estado orientada a gasto de inversión y no a gasto corriente”.

Confirmó que como ocurre a final de cada administración federal, habrá recorte del personal eventual del gobierno que fue contratado para tareas específicas.

Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, aclaró: “Habrá de irse finiquitando a efecto de que la estructura de gobierno que se reciba en la próxima administración sea específicamente la que se requiere exclusivamente para un arranque de gobierno y que no haya cargas adicionales en términos financieros para la administración próxima. Hay un lineamiento de la Secretaría de Hacienda que todos los funcionarios recibimos, el oficio en días pasados en el sentido de que no se pueden llevar a cabo contrataciones después del 16 de julio, que ya pasó”.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población, Patricia Chemor Ruiz, aseguró que ésta administración visualizó el abuso sexual infantil como un delito al promover la campaña: “Si no lo denuncias eres cómplice”.

Patricia Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población, dijo: “Estamos sensibilizando al tejido social, es decir, padres, madres de familia, porque a lo mejor una mamá no denuncia al novio que fue el que abusó o al abuelito o el tío o al papá. No, tenemos que entender que la protección primera del infante es lo que nos mueve, nos debe mover, los niños son lo primero, entonces denunciarlo, ahí tenemos que empezar, ese es el mensaje para todos, denunciar, si no lo denuncias eres cómplice”.

