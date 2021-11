Episcopado Mexicano respalda mensaje de fraternidad de AMLO en la ONU

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se refirió al mensaje de fraternidad que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes, en el Consejo General de la ONU.

“Creo que esto ha sido el núcleo del mensaje del Papa Francisco, promover la fraternidad y la amistad social que pasa por la solidaridad de los que más tienen y de los que menos tienen. La solidaridad con las vacunas que lleguen a todas partes, que ningún país sufra los estragos de covid porque no tiene ingresos o no está en la lista de los que reciben las vacunas tan necesarias, pero también, creo yo, que otra manera de seguir siendo solidarios es en el apoyo alimenticio que debe de estar siempre en la agenda de todas las naciones, que nadie muera de hambre, de hecho, el Papa nos puso la Jornada Mundial del Pobre, para subrayar que la Iglesia católica tiene que promover la solidaridad y generosidad con los más pobres”, indicó monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la CEM.

Por otra parte, las autoridades episcopales lamentaron nuevamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la despenalización del aborto y llamaron a los fieles a seguir defendiendo la vida.

“Hacemos un llamado a no bajar la guardia, a no desalentarnos, a actuar como cristianos, en muchas palabras, acciones, gestos, alzar la voz valientemente como laicos, es importante mantener este frente para defender la vida de los cristianos, el matrimonio, la familia, ahora con la marcha del 3 de octubre vimos un despertar, bendito Dios, de muchos jóvenes que se sumaron a estas marchas en diferentes partes del país, es importante señalar que no es suficiente, se necesitan múltiples acciones de los católicos, los cristianos, todos estar unidos impulsando y trabajando ante esta amenaza real que se tiene a nivel nacional por la Suprema Corte de Justicia”, refirió monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo Auxiliar de Monterrey, secretario general saliente.