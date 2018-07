Envían a la fosa común 42 cadáveres no reclamados en Cd. Juárez

Más de 40 cadáveres que no fueron reclamados por algún familiar, fueron enviados a la fosa común en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, determinó enviar a la fosa común 42 cuerpos de personas que murieron de manera violenta en la ciudad en los últimos tres años.

“Cuyos cuerpos no estaban en reclamo, no fueron identificados, no lograron ser identificados, cabe mencionar que el procedimiento va a ser individual, cada cuerpo tiene su folio, sus estudios genéticos respectivos, su perfil genético por si existe una posterior reclamación o investigación”, indicó Jocelyn Guzmán, vocera de Servicios Periciales de Chihuahua.

Luego de realizar un análisis de los cuerpos que se almacenaban en el Servicio Médico Forense, fueron enviados a la fosa común, pero aún faltan más de cien cuerpos por identificar.

“Tenemos alrededor de 150 en depósito. Son de muerte sospechosa, de muerte violenta, llámese, por ejemplo, atropellos, homicidios en sus diversas variantes, lo que es abandono social, hay muchas personas que pudiéramos pensar que no, pero que son de hospital, que los familiares ya no los reclaman”, señaló Jocelyn Guzmán, vocera de Servicios Periciales de Chihuahua.

Los 42 cuerpos no identificados fueron sepultados en la fosa común del panteón público San Rafael, al sur de Ciudad Juárez.

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua resguarda los datos genéticos de las personas que fueron sepultadas en la fosa común, para que, si algún familiar reclama sus restos, inmediatamente se pueda cotejar y entregarlo.

Ciudad Juárez registró 177 homicidios durante junio

Los enfrentamientos internos de grupos criminales que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua, han provocado homicidios violentos.

Julio sigue mostrándonos una tendencia delicada, muy delicada, más de 40 homicidios en estos primeros 10 días. Nos preocupa traemos ahí la información de quienes se suponen remplazan o buscan remplazar a quienes detuvieron en Michoacán y bueno pues eso, el sólo hecho de tratarse de fincar ahí como el remplazante o el jefe de ellos, pues genera más violencia hacia su interior”, señaló Armando Cabada, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Y es que la captura en Michoacán por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de Eduardo Ravelo, alias ‘El Tablas’, líder de la pandilla de los Aztecas y uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, agudizó estos enfrentamientos entre grupos criminales que ya se venía dando desde hace por lo menos, tres meses en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Siguen siendo lo que están de alguna manera ahorita generando la mayor ola de violencia en Juárez que ya sabemos que son los grupos de la Línea y los Aztecas. El fenómeno está más ligado a esa descomposición, a esa fragmentación de las organizaciones o bandas delictivas que operan especialmente en el tema del narcomenudeo”, detalló César Augusto Peniche, fiscal General de Chihuahua.

Durante el mes de junio, Ciudad Juárez, Chihuahua, registró 177 homicidios vinculados al crimen organizado, es decir, seis homicidios diarios en promedio y en este mes de julio, es la misma tendencia donde suman cinco homicidios diarios en lo que va del mes.

Durante este 2018, suman 545 homicidios violentos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con información de Francisco Javier Carmona.

Rar