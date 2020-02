Jared Kushner habla sobre Trump, el muro y AMLO, en entrevista para Noticieros Televisa

Jared Kushner, asesor estratégico del presidente estadounidense Donald Trump, concedió una entrevista exclusiva para Noticieros Televisa. Es la primera que ofrece a un medio hispano. En ella habló de la relación con México, el muro y de cómo ven a los mexicanos en Estados Unidos.

Te recomendamos: AMLO se reúne con Jared Kushner, asesor de Trump, en Palacio Nacional

En la conversación con el corresponsal de Noticieros Televisa en Washington, Ariel Moutsatsos, Kushner admitió que hubo tensión con México por el tema migratorio y el muro, pero la relación bilateral ha mejorado.

Consideró que todavía hay cosas por arreglar, pero muchas más se han solucionado.

El asesor de Donald Trump señaló que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el presidente de Estados Unidos es fuerte.

Sobre la imagen de México, Jared Kushner dijo que en estos momentos mucha gente aprecia a México.

Jared Kushner afirmó que no podemos sentirnos satisfechos porque ya se pactó el tratado comercial y porque el asunto migratorio va bien.

Respecto al muro en la frontera de Estados Unidos con México Jared Kushner aseguró que no se pensó para limitar el comercio o para cerrarle el paso a la gente que quiera venir de forma legal.

Precisó que buscan más orden en su frontera sur y proteger la soberanía de Estados Unidos, por eso se construye en territorio estadounidense.

Cuestionado sobre la migración desde Centroamérica, Jared Kushner dijo que Donald Trump busca un sistema migratorio que obedezca a una lógica racional.

“En lo que respecta a Centroamérica, se trata de un lugar de importancia estratégica para Estados Unidos y lo que hemos hecho es trabajar estrechamente con sus gobiernos, hemos restablecido la ayuda financiera que les damos a estos países. Pero me parece que lo que anteriores administraciones hicieron no funcionó, no logramos combatir la corrupción, no logramos combatir los altos precios de los energéticos, no trabajamos con ellos en el desarrollo de una mejor infraestructura”.