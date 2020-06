Entrenador del Atalanta dirigió partido contra el Valencia enfermo de COVID-19

El entrenador del Atalanta de Bérgamo, Gian Piero Gasperini, reveló este domingo que sufría coronavirus en marzo, durante el último partido de su equipo en Liga de Campeones, en el estadio del Valencia, justo antes de que la pandemia obligara a suspender todas las competiciones deportivas. Se espera que la competición llegue a su fin en agosto.

Te recomendamos: Suspenden partido de la Liga de Ucrania por varios jugadores contagiados con COVID-19

Las controversiales declaraciones del técnico causaron gran revuelo debido al riesgo en que puso a todos aquel día.

Aquel 10 de marzo, el Atalanta batió 4-3 al equipo español en Octavos de la Champions, en un partido jugado a puerta cerrada, para entrar en Cuartos en su primera participación en el gran torneo.

El coronavirus se propagaba ya por Europa, especialmente en el norte de Italia y en Bérgamo, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia.

“Fue el 10 de marzo. Las dos noches siguientes en Zingonia (centro de entrenamiento del Atalanta) casi no dormí. No tenía fiebre pero me sentía exhausto, como si tuviera 40 de fiebre. Una ambulancia pasaba cada dos minutos. Hay un hospital al lado. Parecía un país en guerra. Yo pensaba, ‘si voy allí, ¿qué me va a pasar?'”, explicó Gasperini, de 62 años.

“No puedo irme ahora, tengo tantas cosas que hacer… Lo decía en broma, para aligerar la situación. Pero lo pensaba de verdad”, reconoció Gasperini.