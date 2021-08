Entrenador del Barcelona envía mensaje de agradecimiento a Messi

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, agradeció en las redes sociales la contribución de Messi al club y aseguró que “es difícil de asimilar” que el argentino no vaya a jugar más en el equipo azulgrana.

“Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos”, escribió el neerlandés.