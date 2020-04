Entregas de despensas por grupos criminales, hechos aislados: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que las entregas de despensas por parte de grupos criminales en esta etapa de emergencia sanitaria por el coronavirus, COVID-19, en nuestro país, son hechos aislados.

“De las narcodespensas, efectivamente hemos visto en redes sociales este tipo de entregas del crimen, o que traen el logo del crimen organizado, que Jalisco Nueva Generación, que Cártel del Golfo, lo hemos estado viendo en redes, lo comentamos en las reuniones de seguridad, la respuesta que dieron, tanto el secretario de Seguridad, como el titular de la Guardia Nacional, era que eran hechos aislados, muy ubicados, ya que pasan en las redes. En realidad, no está ni remotamente en todos los lugares, hay lugares muy específicos. Hechos aislados, no son permanentes, estos los suben a las redes para dar una impresión de que están siendo solidarios en esta contingencia, pero más allá de estos hechos aislados, no tenemos un conocimiento de que esto se dé, ni de manera generalizada, ni mucho menos en todo el país”, señaló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno.

Así lo dijo en videoconferencia de prensa realizada este viernes.

Ahí reconoció que a pesar de la cuarentena, el delito de homicidio doloso ha ido en aumento, lo mismo que la violencia intrafamiliar, aunque de éste último no hay datos.

“No ha disminuido el tema de la violencia y los homicidios en el caso de la delincuencia y es lamentable. Es una tarea pendiente, una tarea donde no hemos podido, el Comité o la Comisión de Seguridad, la reunión de seguridad no se ha podido bajar la delincuencia, porque siguen los delincuentes en ajustes de cuentas, cometiendo homicidios, ligados al crimen organizado. Lo que ha disminuido son los homicidios culposos, el caso de la violencia en la familia, es muy lógico que se haya incrementado, no sabemos en qué magnitud, el hecho de estar confinados, de tener estrés de carácter económico porque padre, madre o ambos, perdieron los empleos y tienen el estrés económico, el estrés por el confinamiento, por la convivencia, es muy probable que se haya incrementado la violencia”, refirió Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno.

Se dijo que apoyarán a 70 refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia y a sus familias con un presupuesto de 405 millones de pesos.

Con información de Susana López.

