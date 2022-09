Entregan rehabilitado el edificio Londres 224, dañado durante sismo del 19S de 2017 en CDMX

La Comisión de Reconstrucción de la CDMX entregó a vecinos el edificio Londres 224 que resultó dañado durante el sismo de 2017 y fue rehabilitado por el Gobierno capitalino.

El edificio de 48 departamentos dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 beneficiará a cerca de 200 personas.

La llave que abre el departamento 804 del edificio de departamentos ubicado en la calle Londres número 224, de la Colonia Juárez era habitado por Gabriel. Ahí vivió el sismo y fue testigo de los daños en su edificio.

“Lo primero que sentí fue un movimiento del edificio más que la alarma, primero siento el edificio que se mueve, me asustó, dije está temblando. Salí corriendo bajando por las escaleras del edificio, pero llegando como al piso 5 el edificio ya se movía demasiado fuerte ya no podía seguir bajando, me resguardé en el quinto, me amarré, me agarre con los brazos de una columna y empecé a ver cómo todo se empezaba a destruir, a romper el piso, el techo, se apagaban las luces, se rompían los vidrios. Es un movimiento muy violento, yo nada más estuviera botando por todos lados”, afirmó Gabriel Moreno, propietario departamento de Londres 224.