Entregan a Jesús Seade condecoración Miguel Hidalgo por renegociación de T-MEC

El gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entregó la condecoración Miguel Hidalgo, en grado de banda, a Jesús Seade por su desempeño realizado en la renegociación del Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario mexicano destacó que en la renegociación del T-MEC se mantuvo nuestra independencia y que el tratado comercial significa la llegada de más inversión extranjera a México.

Visiblemente emocionado, Jesús Seade dejó en claro que solo hacía su trabajo y recordó la unidad nacional que se dio entre gobierno entrante y saliente, politicos, empresarios y sociedad civil, para lograr la firma del T-MEC.

“Esta condecoración no es un premio, yo solo estaba haciendo mi trabajo y tener la fortuna de servir a mi país como lo estaba haciendo antes Ildefonso Guajardo. Es un reconocimiento al frente de unidad nacional al que supimos formar los negociadores, los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con su ratificación casi unánime, los empresarios y sociedad civil, para lograr hombro a hombro un nuevo tratado comercial para México”.

Finalmente, Jesús Seade pidió al presidente López Obrador que le permita volver a su vida privada con su familia.

“Desde enero hable con el presidente de volver a mi vida privada. Negociar el T-MEC para mi país ha sido uno de los más altos honores de mi vida profesional, pero mi familia me reclama. Agradezco opciones para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venía me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas como siempre lo he hecho”, dijo Jesús Seade.