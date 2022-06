Entregamos obras a Fuerzas Armadas para que no acaben en manos de zopilotes: AMLO

En el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó por qué dejará a la Secretaría de Marina a cargo del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo.

El presidente supervisó este proyecto que incluye los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Chiapas, 10 parques industriales, más de mil kilómetros en vías férreas, entre otras obras

También aclaró por qué dejará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional varias obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

“¿Por qué vamos a tomar esta decisión?, porque no queremos, toco plástico como si fuese madera, no queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo pase después a las empresas particulares, no queremos privatizaciones. ¿Y quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos?, ¿a quién se le puede confiar para que defienda estos puertos, defiendan el ferrocarril?, en este caso, a los que vamos a dejar esa empresa que considera el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum y el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, a la Secretaría de la Defensa, porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es del pueblo de México, eso ya se acabó, ya no queremos política neoliberal, o neo-porfirista, lo de México es de los mexicanos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.