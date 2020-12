Se han entregado apoyos económicos al 60% de damnificados de Tabasco y Chiapas: AMLO

Desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han entregado el 60 por ciento de los apoyos económicos a los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas.

Durante el informe sobre el plan de apoyo a personas damnificadas por las inundaciones explicó que la entrega de electrodomésticos de las 226 mil 608 viviendas afectadas será en dos etapas: una de diciembre a marzo y la otra pasando las elecciones.

El presidente López Obrador también explicó que a partir del 18 de enero se iniciará el programa de dragado de ríos y precisó cuál es el objetivo del decreto para un mejor manejo de todas las presas.

“Ya no es poner por delante la generación de la energía eléctrica si no la protección civil. Si tenemos que dejar de turbinar, lo vamos a hacer, si está de por medio el tener los vasos vacíos para que en las temporadas de lluvia no tengamos que soltar agua y no se inunde la planicie de Tabasco, esa es la instrucción” refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.