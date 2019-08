Entre golpes y gritos de protesta, toman posesión agremiados a “Ley Bonilla”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó que había desechado las controversias de los municipios de Tijuana y Mexicali respecto a la ampliación del mandato local, al no estar publicado en el Diario Oficial del estado.

El gobernador Francisco Vega reiteró que no publicará dicha reforma.

“Yo sigo en la misma posición. Es importante que la próxima legislatura también manifiesta su opinión”, señaló Kiko Vega.

En la conferencia matutina, el presidente López Obrador consideró que hay doble moral por parte de opositores, que reclaman la decisión del Congreso de Baja California.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente, y él daba la orden al secretario de Gobernación”, comentó el presidente López Obrador.

En Comisión Permanente, la llamada Ley Bonilla volvió a enfrentar a diputados y senadores del PAN con los morenistas.

“Nos parece una marranada lo que hizo el Congreso del estado de Baja California y yo no vi hoy al presidente de la República, miembro de Morena, rechazar lo que hizo Morena, es una vergüenza que no esté defendiendo a la democracia”, con información de Damián Zepeda, senador del PAN.