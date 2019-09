Entre balas, niños celebran día de la independencia en Guaymas, Sonora

En Guaymas, Sonora, se suscitó un tiroteo cerca de una escuela primaria, los maestros resguardaron a los alumnos e intentaron distraerlos de lo que pasaba afuera con cantos y bailes.

La maestra María Elena Quintero Rojas intentó tranquilizar a los niños que celebraban una kermés por el aniversario de la independencia en el momento del tiroteo.

Elementos de la Guardia Nacional y Policías Estatales llegaron al Boulevard Pedro G. Moreno, en la colonia San Vicente, donde hombres armados se enfrentaron cerca la primaria “Plutarco Elías Calles, por estos hechos, cinco personas fueron detenidas.

Más tarde, los alumnos fueron entregados a sus padres.

Sí, se tiraron al piso, el maestro actuó muy bien, les dijo que tenían hacer”, comentó una mamá.

– Es la primera vez que nos pasa, pero ya hemos hecho simulacro sobre eso – ¿ya saben qué hacer? – Sí, el maestro nos dijo que todos nos fuéramos rápido al salón y nos tiramos al piso, enseguida escuché una bala, un ruido”, relató un alumno.

Se me puso muy mal, estaba muy incontrolable, muy nervioso, se muy mal porque sabe que fue allá en el cerro, no hay palabras, los niños vienen a la escuela con temor, ya no hay palabras para expresar lo que estamos viviendo; a la gobernadora, al presidente de la República les pregunto ¿dónde está el cambio que nos prometieron? es una angustia el ver a estos niños como sufren por la violencia”, comentó una mamá.