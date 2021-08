Entierran a José Eduardo, joven presuntamente asesinado por policías de Mérida

José Eduardo Ravelo Echavarría ya fue enterrado en el municipio de Isla, en Veracruz, y su familia pide que se esclarezca su muerte, presuntamente a manos de 4 elementos de la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán.

Su madre, Dora María Ravelo, dijo que su hijo fue golpeado y violado luego de ser detenido el pasado 21 de julio y de ahí partieron las investigaciones.

Trece días después, el 03 de agosto, falleció. El Servicio Médico Forense señaló que la causa fue por destrucción orgánica múltiple por politraumatismo.

Dora María y su familia, llevaron el ataúd con los restos de José Eduardo al Palacio de Gobierno y pidieron justicia.

“El ataque que sufrió fue muy brutal, prácticamente me lo destrozaron por dentro. El me platicó eso que lo habían violado los policías, aparte de golpearlo, lo violaron y no solo una vez, dos veces y por diferentes policías”, declaró la madre de José Eduardo.