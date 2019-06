Osorio Chong defiende a Peña Nieto por caso de Fertinal

Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores del PRI, defendió al expresidente Enrique Peña Nieto, por un presunto soborno en la compra-venta de la empresa Fertinal, adquirida por Pemex en 2015.

En conferencia de prensa, el senador Osorio rechazó los señalamientos en contra del exmandatario y señaló que la prueba de que no hay nada en contra del priista Enrique Peña Nieto es la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no ha recibido ninguna solicitud de información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Me quedo con lo dicho hoy por el Ejecutivo Federal que no tenían del Departamento de Justicia de Estados Unidos ninguna solicitud de información o el que les hayan otorgado alguna información en esos convenios internacionales que tenemos con los americanos. Entonces, el propio Presidente de la República: no tengo nada al respecto. Me quedo también con lo que ha, por medio de un tuit, sacado del expresidente Enrique Peña Nieto, que desmiente y asegura que no hay nada al respecto de lo que sacó el medio de comunicación el día de hoy”, apuntó el coordinador de los senadores del PRI.