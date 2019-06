Muere Enrique Muñoz, colaborador de Matutino Express, de FOROtv

Muere Enrique Muñoz, colaborador de Expresso de la Mañana, antes llamado Matutino Express, a los 56 años de edad por un infarto. El conductor Esteban Arce, titular del programa, dio la noticia del fallecimiento de su compañero, conocido también como Reporteronte y con quien colaboró también en El calabozo.

Expreso de la Mañana inició su transmisión de este jueves, en FOROtv, con un homenaje a Enrique Muñoz. Reunidos en un sillón del estudio, los compañeros de Enrique Muñoz lo recordaron y lo lloraron.

Esteban Arce, quien está de viaje, envió un mensaje al estudio y recordó la trayectoria de Enrique Muñoz, dijo que siempre demostró profesionalismo y amistad “a toda prueba”.

David Ramos “El Reporñero” elogió a Muñoz y dijo que para él fue “como un padre”.

El elenco de Expreso de la Mañana lo llamaba ‘Quique’ y este jueves expresaron sus dolor a través de redes sociales. Gina Holguín escribió en su cuenta de Twitter que Enrique Muñoz era noble, carismático, humilde, “un extraordinario ser humano”, que siempre estará en sus corazones.

Alonso Cabral, comentarista deportivo y compañero de ‘Quique’ en Expreso de la Mañana, retuiteó el mensaje de Esteban Arce y así se despidió:

Ximena Cervantes también se despidió en Twitter y agregó que ya extraña a ‘Quique’.

Con lágrimas en los ojos, Jorge “El Burro” Van Rankin también se despidió de su amigo, con quien colaboró en “El Calabozo”. Durante la transmisión de “Hoy”, el programa que conduce en Las Estrellas, reveló que Enrique Muñoz era diabético y, debido a una insuficiencia renal, sufrió un infarto.

Me duele mucho, la verdad. Me duele mucho. Todavía hable, no sé, hace como dos días con él y sí, sí me duele, porque sí lo queríamos mucho”.