Enrique Guzmán: Lo que ha hecho el SAT sin notificarme es totalmente ilegal

Luego de denunciar que sus cuentas bancarias fueron congeladas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondiera que existen adeudos del contribuyente, el cantante Enrique Guzmán solicitará un amparo.

Te puede interesar: SAT congela cuentas de Enrique Guzmán sin previo aviso

Fue el pasado 5 de noviembre, que el intérprete de “Payasito” y “Dame felicidad” mostró su inconformidad en las redes sociales por el proceder del SAT sin una notificación previa.

“Estoy solicitando públicamente al @sat me notifique si existe alguna omisión en mi declaración que ha provocado el congelamiento de mis cuentas para resolverlo inmediatamente, escribió el cantante de 76 años.

Ante mi estado de indefensión voy a solicitar un amparo ante un juez de distrito — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) November 7, 2019

SAT responde a Enrique Guzmán

El miércoles 6 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria le respondió con una extensa carta en la que menciona que es “obligación constitucional de todos los mexicanos, contribuir al gasto público sin privilegios ni excepciones” y enseguida señala que en el caso concreto se debe a “adeudos a cargo del contribuyente”.

“Ha hecho valer los medios de defensa que tiene a su alcance en estos años, pero que han resultado favorables a la autoridad fiscal. Por lo anterior el SAT es contundente en llevar a cabo los procedimientos legales establecidos en las disposiciones fiscales para recuperar el monto de dichos adeudos. Si no lo hiciera de esa forma, implicaría una desobediencia al mandato de Artículo 31 constitucional, en agravio de todos los contribuyentes cumplidos”, agrega.

Ante ello, el padre de la cantante Alejandra Guzmán externó nuevamente, en las redes, su molestia y aseguró que dicha respuesta no fue lo que les solicitó, toda vez que él pide que se le notifique si existe alguna omisión en sus declaraciones que hayan propiciado el congelamiento de sus cuentas.

“NOTIFIQUENME para poder defenderme, escribió Enrique y hace unos momentos publicó: “Lo que ha hecho el @sat sin notificarme es TOTALMENTE ILEGAL! Ante mi estado de indefensión voy a solicitar un amparo ante un juez de distrito.

Lo que ha hecho el @sat sin notificarme es TOTALMENTE ILEGAL! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) November 7, 2019

El cantante también publicó: “Yo no soy rico ni me he robado el dinero del pueblo, tampoco soy político ladrón”.

Yo no soy rico ni me he robado el dinero del pueblo, tampoco soy político ladrón — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) November 7, 2019

Con información de Notimex y Noticieros Televisa.

LLH