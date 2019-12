Enrique Alfaro presenta la ‘Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima’ en COP25

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, presentó en la COP25 que se realiza en Madrid, España, la “Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima”, que establece compromisos con la acción al medio ambiente para alcanzar los objetivos planteados por el Acuerdo de París.

Dichos objetivos plantean 10 estrategias transversales de alto impacto, desde la escala subnacional y de manera complementaria con la Federación.

Alfaro, quien también es coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), afirmó que “los gobiernos subnacionales no pueden esperar y esperar que los países tomen la iniciativa y nos muestren el camino, ni la línea de tiempo o la magnitud del problema nos lo permiten. Es absolutamente necesario ser proactivo. Sabemos perfectamente que no se puede lograr ningún cambio si no comenzamos localmente, cerca de la comunidad y sus necesidades, utilizando nuestro conocimiento sobre el territorio y la vocación del mismo”, durante su participación en el panel “Leveraging Domestic Opportunities for Higher Ambition: The Subnational Coalitions’ Perspective” en la COP25.

En la conferencia, que forma parte de las actividades de la vigésima quinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP25), Alfaro explicó que “los retos son enormes y trabajaremos en la construcción de mecanismos financieros para la implementación de los compromisos establecidos en la Alianza. También podremos atender el intercambio de experiencias y buenas prácticas”.

Desde Madrid, Enrique Alfaro puntualizó que todos los acuerdos fueron acordados por los mandatarios estatales. Agregó que los 10 compromisos serán claves ante la emergencia e inacción que por muchos años los gobiernos nacionales dejaron de cumplir.

Desde 2016, cuando Enrique Alfaro era presidente municipal de Guadalajara, se adhirió al C40, la red de megaciudades comprometidas con el cambio climático. Además, desde hace dos años, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) inició con el Área Metropolitana de Guadalajara la Alianza Local por la Acción Climática (ACA Guadalajara).

La “Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima”, ante el gran reto que implica la emergencia climática actual, establece 10 estrategias y cuatro ejes estratégicos:

Planes o programas de acción climática, con medidas de adaptación, mitigación y resiliencia, que reconozcan la transversalidad de la agenda climática entre instituciones y sectores; así como la colaboración intergubernamental. Planes o programas de adaptación ante el cambio climático, que partan desde el análisis de vulnerabilidad e integren en sus acciones la visión de Adaptación Basada en Ecosistemas. Lucha contra la deforestación y la degradación de nuestros bosques y selvas, integrando efectivamente al sector agropecuario. Instrumentos que faciliten el impulso decidido de la transición energética hacia fuentes limpias y uso eficiente de la energía. Desarrollo de proyectos de transporte público y movilidad sustentable. Reducción de emisiones a través de la gestión integral de residuos, bajo políticas que faciliten la economía circular. Políticas e instrumentos que favorezcan la gestión de la calidad del aire. Instrumentos de planeación territorial, construidos de manera integrada, para facilitar la disminución del cambio de uso de suelo y la degradación de los ecosistemas. Gestión de un compromiso decidido del sector privado para la implementación de la agenda climática, con énfasis en el sector industrial como generador de emisiones y en el sector agropecuario como propiciador de cambio de uso de suelo. Articulación de los gobiernos municipales, a través de acompañamiento y asesoría, así como del impulso de mecanismos de colaboración entre municipios y ciudades.

Los ejes estratégicos son los siguientes:

Conformar rutas estatales para la descarbonización, congruentes con los escenarios para limitar el aumento en la temperatura promedio global a 1.5 grados centígrados Desarrollar e implementar presupuestos de carbono a nivel estatal. Crear y consolidar alianzas estratégicas con los organismos de cooperación internacional y el sector privado. Fortalecer las capacidades de sus municipios y ciudades.

Beneficios de la alianza:

Intercambio de experiencias entre los miembros.

Red de contactos de aliados de cooperación técnica y financiamiento climático.

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico de su agenda climática estatal.

Mecanismos de difusión de los avances estatales.

Como parte de las actividades de Jalisco en la COP25, el Gobernador también presentó, en Madrid, la iniciativa “Tequila Libre de Deforestación”, en colaboración con el Consejo Regulador del Tequila (CRT).

RMT