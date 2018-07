Enrique Alfaro obtiene 39% de la votación para gobernador de Jalisco, según PREP

Cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Jalisco, con un avance del 79.18%, a las 17:59 horas de este lunes 2 de julio.

Hasta el cierre del PREP, Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano, obtuvo el 39% de la votación para gobernador de la entidad.

En la elección de Ayuntamientos, en la que se disputaron 125, la Coalición integrada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), obtuvo 45; Movimiento Ciudadano, 26; Partido Revolucionario Institucional (PRI), 21; y Partido Acción Nacional (PAN), 13 presidencias municipales.

En los comicios para elegir diputado local, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han obtenido, hasta el momento, 11 distritos; Movimiento Ciudadano, cuatro; Morena, PT y Partido Encuentro Social, tres; y PAN, dos.

El consejero presidente del órgano electoral estatal, Guillermo Alcaraz, dio por concluida la sesión especial permanente e informó que el 22%, que no fue contabilizado por el PREP y que sí lo incluirá el cómputo distrital, será determinante para algunos partidos políticos que están en riesgo de perder el registro en el estado, como es el caso del PRD que, al cierre del PREP, quedó con un 1.3% y Nueva Alianza con un 2.4% de la votación para diputados locales.

Quien no supere el 3% no tendrá derecho, en el caso de las diputaciones, a integrar la legislatura con un diputado. Quien no supere el 3.5, podrá tener un diputado, pero no podrá distribuir los espacios que se reparten a través de la representación proporcional y recordemos además de que se corre el riesgo de perder las prerrogativas en el estado de Jalisco. No obstante, son partidos nacionales y pudieran conservar su registro en México”, detalló.