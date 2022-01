Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, da positivo a covid

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció hoy, 20 de enero de 2022, en sus redes sociales que dio positivo a covid y destacó que no tiene ningún síntoma.

Te recomendamos: Rosario Robles da positivo a covid, informa su hija

Ni modo, ya me tocaba. pic.twitter.com/CEbbBy8fm7

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco informó que le sorprendió dar positivo a covid, ya que el pasado viernes se realizó una prueba la cual salió negativa.

“Me hice una prueba ayer en la tarde noche de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a covid, la verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien, de echo acababa de hacerme una prueba el pasado viernes había salido negativo”.