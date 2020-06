Enrique Alfaro anuncia liberación de todos los detenidos tras manifestaciones en Jalisco

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, dio a conocer, por medio de un video, que se liberará a todas las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones registradas el jueves y el viernes, incluso este sábado también decenas de jóvenes salieron a las calles.

En el material, con una duración superior a los ocho minutos, Alfaro brindó detalles de lo que ha sucedido en los últimos días en la entidad que gobierna, a la vez de que ofreció una disculpa a los ciudadanos que fueron agredidos por la policía.

“Me dirijo hoy al pueblo de Jalisco por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del Gobierno del Estado y a título personal, por supuesto, como siempre lo he hecho de frente, por loe hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas, Fue un hecho que me avergüenza, me apena, me duele muchísimo, como jalisciense y como gobernador”, señaló.