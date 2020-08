Enrique Alfaro acusa a López-Gatell de hacer uso político del semáforo COVID-19

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está haciendo uso político del semáforo epidemiológico, porque de acuerdo con datos del propio Gobierno Federal, es técnicamente inexplicable que se ponga en color rojo a Jalisco, mientras coloca en color naranja a estados que tienen peores indicadores de casos activos y mortalidad por coronavirus (COVID-19).

Dijo que en el último corte del Gobierno de México, Jalisco es de los estados que tiene menor tasa de mortalidad, casos activos, incidencia acumulada y positividad por cada 100 mil habitantes en todo el país, y que tiene una mayor disponibilidad de camas.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, señaló: “Detrás del semáforo de López-Gatell lo que hay son criterios políticos, estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo y los que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro estado, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir con cuidado paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal”.

Enrique Alfaro llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que vea personalmente las razones por las cuales Jalisco expresa su inconformidad.

“Le pido, como siempre lo he hecho, ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo, al presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad, no es ganas de pelear, es simple y sencillamente la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera cómo está actuando un funcionario que mucho ha lastimado a este país”, detalló Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.