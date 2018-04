Enorme grieta geológica en Kenia sorprende a África

Kenia mira entre asombro e intriga la aparición hace unas semanas de una enorme grieta de forma casi súbita en la zona del Valle del Rift a su paso por el país, y que ha provocado cortes y destrozos en una carretera.

La noticia está en boca de muchos kenianos desde que apareció recientemente en la prensa local, que anunciaba que la carretera que conectaba Mai Mahiu y Suswa, en el sureste keniano, “volvía a estar cortada”.

La Autoridad de Carreteras Nacionales de Kenia (KeNHA) desplegó a un equipo que consiguió restaurar el tráfico e informó de que había un grupo de ingenieros monitorizando el área afectada por “ajustes isostáticos de la zona volcánica”, dijo en un comunicado.

Una nueva grieta causó una factura en el asfalto, esta vez de 15 metros de profundidad y 20 metros de largo, según reportó el diario Daily Nation, aunque posteriormente aumentaron esas dimensiones.

Las impresionantes imágenes aéreas de la llamativa fisura pronto cruzaron las fronteras del país africano. La prensa internacional se hizo eco a los pocos días de la noticia, asegurando que se trata de una prueba más de que África “se divide en dos”.

El Valle del Rift es un corredor de casi 5.000 kilómetros que se extiende del lago Nyasa, entre Malawi y Mozambique, hasta el mar Rojo atravesando Tanzania, Burundi, Uganda, Ruanda, Kenia, Etiopía, Yibuti y Eritrea, y separa dos placas tectónicas.

Es una enorme fractura geológica con paisajes que combinan el marrón terroso con grandes extensiones verdes y a su paso se encuentran numerosos volcanes y lagos.

El hecho de que conforma el borde entre dos placas es el que ha llevado a indicar que esta grieta aparecida en Kenia podría ser el anuncio de la división de Somalia, parte de Etiopía, Kenia y Tanzania del resto del continente.

Sin embargo, hay expertos que anuncian de que esto se producirá dentro de 50 millones de años, y que lo que ha ocurrido en el lugar no es más que un episodio casual.

Tampoco ha habido reportes de movimientos sísmicos en los últimos días o meses en el país.

“Esta fractura no tiene nada que ver con los pliegues tectónicos”, explicó el sismólogo Silus Simiyu en una entrevista a la televisión keniana NTV.

En una entrevista sobre el terreno, el experto señaló que sólo hay que andar 200 metros al sur de donde se había producido la falla para “ver un montón de fracturas y fisuras similares a la que ha aparecido en la carretera”.

Simuyo relaciona este sorprendente hecho con las fuertes lluvias que cayeron recientemente en el país y con que el agua se acumula en la zona y provoca el colapso del terreno.

