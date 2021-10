Enfrentamiento en refinería de Dos Bocas, ¿asunto de líderes sindicales?

Esta mañana en el complejo de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, supuestos trabajadores de la empresa constructora ICA Flour se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Marina, Seguridad Pública estatal y municipal que resguardaban el acceso a la obra.

La gresca dejó un saldo de al menos 6 personas heridas y 5 detenidas. Los trabajadores intentaron bloquear los accesos a la refinería y las áreas de trabajo de la compañía, lo que generó que los elementos que resguardaban las instalaciones dispersaran la manifestación y lanzaran gases lacrimógenos.

Todas las empresas que trabajan en el sitio han firmado los contratos colectivos de trabajo con la CTM y la CROM, en Tabasco, que controla Ricardo Hernández Daza y su familia.

Desde el lunes un grupo de trabajadores de Dos Bocas iniciaron un paro en demanda de incremento salarial, pago de horas extras y mejores condiciones laborales.

El dirigente de la CTM, en Paraíso, Tabasco, Ricardo Hernández Daza, acusó a un grupo de sindicatos independientes, de pretender desestabilizar a sus agremiados.

“Un grupo de sindicatos o pseudo sindicato se quisieron meter a la refinería. Estos sindicatos le pagaron así a un grupo de porros en pocas palabras, los metieron disfrazados de obreros a la refinería, andaban armados con palos, varillas, no sé, dicen que hasta pistolas y causando destrozos allá adentro. Y el trabajador que no les hacía caso, lo golpeaban”, dijoRicardo Hernández Daza, Dirigente CTM, Paraíso, Tabasco.

También hizo esta acusación contra una diputada de Morena.

El fin de semana, Susana Prieto diputada federal de Morena, estuvo en Paraíso, Tabasco.

“A mí me da una profunda tristeza ver mucha tristeza ver que los caciques porque ni siquiera son ya no son los charros sindicales de los sindicatos blancos, ya cualquier cabrón con dos hijos y una pistola en mano tiene azuzados a los pueblos de nuestro país. No es posible que este hombre que no tiene ni siquiera toma de nota del sindicato, los tenga todos azorrillados, no es posible que Rocío Nalhe, secretaria de Energía, que es la encargada del desarrollo de Dos Bocas no esté enterada de que es él que está controlando las plazas de trabajo”, dijo la diputada.