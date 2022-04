Enfrentamiento entre grupos criminales desata pánico en San Luis Potosí

Un enfrentamiento entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada, en el municipio de Cárdenas, en San Luis Potosí, provocó pánico entre los habitantes.

El enfrentamiento inició alrededor de las 5 de la mañana y según los vecinos se prolongó por más de 20 minutos.

Dos horas antes cámaras de seguridad captaron la llegada de un convoy de camionetas con sujetos fuertemente armados.

Según las primeras investigaciones el enfrentamiento ocurrió en dos casas de seguridad y no dejó personas lesionadas ni tampoco muertas.

“Se da temprano la mañana de este miércoles, presuntamente en un domicilio donde aparentemente había venta o almacenamiento de enervantes o drogas, y esta pugna es entre 2 grupos pertenecientes a la delincuencia organizada, pero no hay bajas y no hay heridos, hasta lo que sabemos hasta este momento no hay tampoco detenidos”, dijo Miguel Gallegos Cepeda, Vocero de Seguridad Pública San Luis Potosí.