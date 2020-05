Enfermera narra cómo sus hijas, envueltas en plástico, la felicitaron el 10 de mayo

La enfermera Anahí Lopez, de un hospital COVID-19 en Chihuahua que, por el Día de las Madres recibió la visita de sus hijas, envueltas en plástico.

No las quería soltar y las niñas me decían vámonos a casa mamá, me quede sin palabras así con el nudo en la garganta”, dijo.