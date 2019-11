Endurecen sanciones contra delitos en la Ciudad de México

El Congreso de la capital aprobó, por unanimidad, modificaciones a cuatro artículos del Código Penal local, los delitos que recibirán mayor castigo son: lesiones, como atacar a una mujer con ácido; robo, privación ilegal de la libertad y ataques sexuales en transporte público y privado, por ejemplo, en los taxis de aplicación.

Te recomendamos: Se ha revertido la tendencia al alza en delitos, dice Sheinbaum

Se castigará con penas de entre cuatro y siete años de cárcel a quien prive a alguien de la libertad para cometer un delito sexual y la sanción aumentará en una mitad si se comete en un vehículo de transporte público o en uno solicitado vía aplicación.

Ya cuando entramos a lo obscuro me dijo ‘ya valiste madre, avienta el teléfono, baja el vidrio’, me dijo ‘avienta el teléfono, no hagas pendejadas’, a la hora que me agarra yo me agarré del volante y lo jalé, me colgué y chocamos con algo, logré abrir la puerta, sacó un pie, me regresa del cabello y cuando se echa de regreso forcejeamos, me aviento y rodé”, relató Brenda de la Mora, víctima de presunta agresión.