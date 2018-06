Encuestas no son determinantes en contiendas electorales: Jaime Rodríguez

En conferencia de prensa dijo que aún es tiempo de que la gente reflexione su voto para el 1 de julio, porque las encuestas, no son determinantes en ninguna contienda electoral.

Dijo que seguirá hasta el final de su campaña, promoviendo el crecimiento para las empresas y la industria porque es lo que genera empleos y bienestar para la gente, no como otro candidato dijo, que quiere repartir el dinero a los que no trabajan.

No puede el gobierno sostener a todo el mundo, yo no soy como Andrés Manuel que quiere repartir el dinero de los que trabajamos, Andrés Manuel quiere repartir el dinero de los que trabajan a aquellos que no trabajan y eso va a destruir al país, necesitamos poner a trabajar aquellos que no trabajan, necesitamos hacer que la industria, la empresa, el negocio crezca, para que se generen empleos y tengamos mejores condiciones”, señaló Jaime Rodríguez Calderón.