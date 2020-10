Nueva encuesta para definir presidencia de Morena será del 16 a 22 de octubre

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que la encuesta que definirá al nuevo presidente nacional de Morena se realice del 16 al 22 de octubre.

Luego de que el viernes pasado se informara que hubo un empate técnico entre los candidatos Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, este martes el consejero presidente, Lorenzo Córdova recordó que el ejercicio no mide votos.

“Se trata de encuestas, no se trata de ejercicios que recopilan votos, quien piense que aquí se está hablando de votos, simple y sencillamente no está atendiendo el procedimiento que nos mandató el Tribunal que es una encuesta, son una serie de encuestas los que los lineamientos plantea. Estos ejercicios no miden votos, miden preferencias y tienen sus resultados en rangos, no en números absolutos”, indicó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.