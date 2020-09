Encuesta de candidatos a dirigencia de Morena será constatable: INE

El resultado de la encuesta de reconocimiento de candidatos a la dirigencia y secretaría general de Morena podrá ser constatable, aseguró el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tendremos un resultado estadísticamente cierto, pero también, le agrego, es constatable, porque efectivamente, las personas militantes y quienes están inscritos, podrán ejercer sus derechos, ese es el ejercicio de los derechos, incluso la impugnación, no hay campaña, no es contienda electoral, no van a poder ir a participar en las encuestas los bloques de personas, nadie, es de acuerdo a las personas que con la metodología única, elaborada para este objetivo particular visitarán, el personal en campo de las encuestadoras de parte del INE”, indicó Claudia Zavala, consejera del INE.