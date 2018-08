Encuentran las cajas negras del avión de Aeroméxico siniestrado en Durango

Luis Gerardo Fonseca, director general de Aeronáutica Civil, informó que localizaron las cajas negras del avión siniestrado de Aeroméxico en Durango.

El funcionario comentó que las grabadoras de voz y datos fueron localizadas, “están en condiciones aceptables para poder llevar a cabo la lectura de inmediato”.

Explicó que además de la ubicación de las cajas negras, se realizan trabajos para asegurar, localizar e identificar los restos de la aeronave para su análisis. Posteriormente estos elementos junto con las entrevistas de tripulación, pasajeros, personal de tierra y controladores aéreos, además de la información meteorológica, imágenes de radar, audios de torre de control y datos de las cámaras de circuito cerrado se podrá obtener un informe de las causas del accidente.

Acotó que no se dará a conocer la información de la investigación para fines que no sean de la propia investigación debido a que la valoración de cualquier factor de manera aislada puede llevar a conjeturas que no van a coincidir con el dictamen final.

Indicó que la responsabilidad de la investigación recae en la autoridad aeronáutica mexicana porque es el país donde ocurrió el accidente, además porque la aeronave tiene matricula nacional.

Agregó que la comisión investigadora que se conformó está integrada además por representantes del fabricante de la aeronave (Embraer), así como de la participación de los fabricantes de los motores, por eso se contará con la colaboración del buró de seguridad en el transporte y la administración federal de aviación de estados unidos

Relató que durante la trayectoria de despegue la aeronave sufre algún percance que le provocó salirse de la pista y continuar por terrenos irregulares, que es lo que causó los golpes y el desprendimiento de los motores, hasta terminar su recorrido a 400 metros de la cabecera de la pista.

Señaló que un video presuntamente grabado dentro del avión será analizado para confirmar su autenticidad.

El funcionario dijo que el aeropuerto de Durango cuenta con el equipo para prevenir cualquier contingencia climática atípica y señaló que ninguna condición atmosférica es cien por ciento previsible ni evitable, “puede ser un factor, pero no necesariamente hay indicios para que lleven a determinar que esa fue la causa”.

Agrego que a investigación podría llevar meses.

Con información de FOROtv

BLR