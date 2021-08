Encinas reclama a Ricardo Monreal que esté ‘atorado’ desafuero de Saúl Huerta

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reclamó a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión la discusión para desaforar al legislador, también morenista, Saúl Huerta.

Durante la inauguración del Foro “Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, desafíos, retos y perspectivas”, realizado en la vieja casona de Xicoténcatl, Ricardo Monreal le respondió.

“No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto… mañana se reúne la Comisión, no habrá impunidad en el Congreso, y en el Senado no vamos a proteger a nadie… hay otros dos casos que la Comisión tomará su decisión… tardaremos 8 o 9 días para tratar este tema. Le doy mi palabra: no se va a dar carpetazo a nadie”, aseguró Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.