Encarcelados por error buscan justicia tras ser acusados de delitos que dicen, no cometieron

En dos años, las personas detenidas y sin recibir sentencia en la Ciudad de México han aumentado mas de 65%. Según la organización Intersecta muchas de ellas están presas al haber sido incriminadas en delitos que no cometieron.

N+ te recomienda: Roban más de un millón de pesos a cuentahabiente en sucursal bancaria en Guadalajara

José Carlos Mata estuvo preso un año ocho meses acusado de un homicidio que no cometió. Ahora, busca justicia y que se castigue a quienes lo detuvieron.

El joven, entonces de 20 años de edad, fue detenido en junio de 2020 mientras circulaba en su motoneta por la calle Luis Manuel Rojas en la colonia Constitución de 1917, Iztapalapa. Minutos antes, un líder de taxistas fue agredido a balazos en la misma ubicación.

“Me pegaron entre varios y luego luego me esposaron y me subieron a una camioneta. No me dieron ninguna razón ni por qué me habían detenido ni nada, cuando me iban a subir a una patrulla me dieron ropa para que me la pusiera a fuerzas”, narró José Carlos Mata.