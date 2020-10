Encapuchados toman instalaciones del CCH Oriente

Esta mañana, jóvenes encapuchados vandalizaron dos vehículos con logotipos de la UNAM y quemaron papelería en el patio trasero, señalaron que la toma que mantienenen desde la tarde del miércoles en el CCH Oriente obedece a los casos de presunta extorsión y abuso sexual, que se han dado en contra de alumnos del plantel.

“Ya no queremos que haya agresores dentro de las escuelas, ya vimos que los departamentos de Jurídico no los sacan, por eso estamos aquí”, sentenció un encapuchado.

Al mediodía, maestros del plantel y funcionarios de la UNAM intentaron negociar la toma, pero no tuvieron éxito.

“Yo no estoy en un sistema patriarcal, simplemente no me gusta que agredan las instalaciones de la universidad”, opinó una maestra.