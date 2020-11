Así fue el primer discurso de Joe Biden como presidente electo de EEUU

Joe Biden da, la noche del sábado 7 de noviembre, su primer mensaje como presidente electo de Estados Unidos tras vencer a Donald Trump en las elecciones celebradas el martes 3 de noviembre.

El demócrata, cuya victoria fue confirmada este sábado, se encuentra en Delaware, desde donde brinda un discurso al pueblo de la Unión Americana.

Poco antes de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, Kamala Harris, la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, subió al estrado y brindó unas palabras, en las que recordó una frase del difunto John Lewis para defender que “la democracia no es un estado es un acto”.

A continuación dirigió unas palabras a los presentes.

Tras diez minutos en el estrado, Kamala Harris le dio la bienvenida a Joe Biden, quien fue recibido con aplausos y gritos por parte de los ciudadanos que creyeron en su proyecto de nación.

“El pueblo de esta nación ha hablado, nos ha dado una victoria clara y convicente. Ganamos con 74 millones de votos, la cifra más alta en la historia del país. Me sorprendió ver un enorme gusto por el nuevo día. Prometo ser un presidente que no busque dividir, sino unificar, que no vea estados rojos y azules, sino Estados Unidos. Estados Unidos se trata del pueblo y de eso se tratará nuestra administración. Volveré a hacer qu Estados Unidos sea respetado por todo el mundo”, fueron las primeras palabrasque emitió Biden.