En Semana Santa, el programa Hoy No Circula opera normalmente

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informa que el Programa Hoy No Circula se mantiene operando normalmente, sin cambios, durante los días jueves 29 y viernes 30 de marzo, correspondientes a los días de asueto de Semana Santa.

Se recuerda que engomados color verde, terminación de placa 1 y 2 que no cuenten con holograma “0” o “00””, no podrán circular el jueves, y autos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0 que no cuenten con holograma “0” o “00””, no podrán circular el viernes.

Se mantienen restricciones a la circulación vehicular en Semana Santa. (Twitter, @SEDEMA_CDMX)

Los visitantes a la CDMX podrán circular sin restricciones con placas foráneas si tramitan su “pase turístico”.

Las autoridades implementaron esta medida para incentivar el turismo en la capital, luego de que el Hoy No Circula impide el tránsito de los autos foráneos de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas y los sábados de 5:00 a 22:00 horas, además de que estos autos deben cumplir con las reglas del color de engomado.

El pase turístico se obtiene en la plataforma http://www.paseturistico.cdmx.gob.mx/pasetur/ y es sólo para vehículos particulares.

Se sugiere a los usuarios armar su ruta con Waze:

(Con información de GCDMX)

tfo