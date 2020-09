En riesgo, entrega de agua por toma de la Presa “La Boquilla”

Las instalaciones de la Presa “La Boquilla” en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua, continúan tomadas por agricultores de la región, que son apoyados por algunos presidentes municipales y diputados locales que se sumaron a la protesta para exigir se deje de extraer agua de la presa.

Te recomendamos: AMLO lamenta violencia en Chihuahua tras toma de Presa ‘La Boquilla’

“Estamos aquí los diputados de muchas fracciones, de muchos partidos, con una sola causa, la causa de proteger y salvaguardar el agua que es de los agricultores del estado de Chihuahua”, Alfredo Lozoya, presidente municipal de Parral, Chihuahua.

Durante la toma de la presa, se han reportado hechos vandálicos y de inseguridad.

La madrugada de este viernes la Cabecera Municipal de San Francisco de Conchos y toda el área de La Boquilla, se quedó sin energía eléctrica.

Además se confirmó que un grupo de personas logró entrar a la zona de turbinas de la presa y roció diésel para intentar causar un incendio que no se concretó.

La inseguridad que se ha generado tras la llegada de los manifestantes impiden a la Comisión Nacional del Agua, continuar los trabajos para concluir con la entrega de agua para el presente ciclo agrícola.

En un comunicado se informó que las acciones de protesta obligaron a salir de las instalaciones al personal de Conagua que opera las maniobras de extracción, así como al superintendente y al operador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Conagua señala que al interior de la presa se encuentra material y equipo altamente especializado, que se encuentra en riesgo por una mala operación o de que se le generen daños intencionales.

En cuanto al ciclo de riego, Conagua aclara que aún queda pendiente por entregar una cantidad equivalente al 10 por ciento de los 962.7 millones de metros cúbicos que el Comité Nacional de Grandes Presas determinó que deben destinarse de la presa La Boquilla para productores del Distrito de Riego 005.

En dos ocasiones se han intentado reestablecer las maniobras con dicho fin; sin embargo, no ha sido posible por no existir las condiciones que garanticen la seguridad del personal.

“De la Boquilla restan por entregar un 10 %, desafortunadamente por los eventos que hubo y la toma de la presa por la gente que se opone no estamos entregando toda el agua que debe de salir, estamos todavía enviando pero no hay manera que el presero o el que opera la presa no ha podido operar de manera eficiente”, dijo Blanca Jiménez, directora general Conagua.

En tanto, este viernes, se realizó el funeral de la señora Jessica Silva Zamarripa, quien murió presuntamente por disparos que realizaron elementos de la Guardia Nacional el pasado martes después de participar en la toma de la presa.

Familiares y amigos acudieron a despedirla a la agencia funeraria de Estación Consuelo, una comunidad del municipio de Meoqui, Chihuahua.

“Muy impactante para nosotros, muy doloroso, queremos justicia nada más, es todo lo que queremos, porque pues mi hija era una persona muy tranquila, trabajadora, muy de su hogar, ella se dedicaba a hacer pasteles”, Justina Zamarripa, madre de Jessica Estrella.

Bajo la lluvia, familiares y amigos la despidieron de la agencia funeraria donde la velaron durante dos días y después la sepultaron en un cementerio de esta comunidad.

Con información de Fco. Javier Carmona.

FM