En Querétaro, entregar bolsas de plástico ya no es opción

En la Ciudad de México, algunos comerciantes y negocios aún se reúsan a dejar de utilizar las bolsas de plástico, pero desde hace un año y medio la ciudad de Querétaro da un ejemplo de que se puede vivir sin utilizar este tipo de materiales.

Te recomendamos: En apuros, vendedores de tamales de CDMX por prohibición de bolsas de plástico

– Señor, quiero comprar un cuarto de azúcar, ¿en qué me lo vende? -En una bolsita biodegradable -Me lo puede usted dar, ¿por qué están usando estás ahora? -Para empezar, porque el Gobierno ya no permite bolsas de asa y nuestro proveedor, el que nos vende las bolsas, dice que esta bolsa es biodegradable”, comentó un comerciante.

Estamos tratando de vender esta bolsa, aunque no la quieran, pero aquella es muy cara; por ejemplo, el cilantro y eso se envuelve en papel – ¿Qué envuelve ahí? – Cilantro, yerbabuena, y otras hierbas”, dijo Ángeles, comerciante del mercado de Querétaro.