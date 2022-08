¿En qué hospitales de Nayarit trabajarán los médicos cubanos?

Este lunes, 8 de agosto de 2022, 60 médicos cubanos están listos para entrar en funciones en 12 Hospitales de Segundo Nivel de 12 localidades rurales e indígenas del estado de Nayarit.

En la capital del estado, Tepic, 12 especialistas trabajarán en el Hospital Antonio González Guevara, de los cuales 5 son médicos internistas, 4 pediatras, 2 cirujanos generales y un ginecólogo.

Autoridades locales informaron que a Ixtlán del Río llegaron 4 médicos especialistas cubanos: 2 internistas y 2 pediatras; a la comunidad indígena de Jesús María se integraron 7 médicos cubanos especialistas; 7 a Las Varas; 8 al Hospital de Rosamorada; 8 al hospital de Santiago; 3 a Acaponeta y 10 médicos especialistas cubanos al Hospital IMSS Bienestar de Puente de Camotlán: 4 cirujanos generales, 1 gineco obstetra, 2 internistas y 3 pediatras y uno más está por ser asignado.

Será el gobierno estatal quien pague su hospedaje, mientras que su salario, estará a cargo de la federación.

“Los lugares donde van a vivir se van a pagar con la recaudación, que antes nunca hubo, con dinero que tenemos de la recaudación, en lugares dignos y eso lo pagará el estado de Nayarit, ya existen, ya existen, algunos ya podrán utilizarlo en 2, 3 días, pero no en más de una semana ya estarán, en Jesús María hubo algún inconveniente, pero inmediatamente estuve presente para ver una brigada que restaurara una casa que está en buenas condiciones y que nos la entregan restaurada en una semana, 10 días, pero en 12 lugares ya existen lugares adecuados, en algunos lugares los presidentes municipales nos han apoyado, seguridad hay en Nayarit, Nayarit es un estado seguro, si fue validado por la Secretaría de Educación Pública la curricula de los médicos especialistas, no tendrán una base y vienen contratados, dentro de la contratación, su salario no será superior al de un médico mexicano”, aseguró Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit.