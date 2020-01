En Punto: Notre Dame; El Paso, Texas; La Luz del Mundo; Trump y Boris Jonhson

En Punto realizó un recuento especial sobre diversos acontecimientos que marcaron el 2019 a nivel mundial, no solo por las movilizaciones sociales, principalmente en América Latina y Hong Kong, sino por distintos hechos de violencia, catástrofes naturales, líderes mundiales acusados de pederastia, así como la reciente aprobación de llevar a juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El 15 de abril, un incendio consumió una sección considerable del domo de la catedral de Notre Dame, que estaba bajo labores de construcción, el siniestro duró más de 12 horas y cimbró al mundo; esta iglesia es una de las más reconocidas a nivel mundial y su construcción data de hace 900 años.

El fuego consumió la aguja central de la catedral, añadida en el siglo XIX al templo medieval construido bajo la orden de Luis Séptimo; en su interior albergaba obras de arte de valor incalculable, entre ellas, la corona de espinas que supuestamente usó Cristo cuando fue crucificado y la campana conocida como Emmanuelle, la más antigua del templo.

Lo que pasó esta noche en París en esta catedral de Notre Dame es, evidentemente, un drama terrible”, dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Las donaciones para la reconstrucción reunieron más de 700 millones de dólares. Arquitectos de todo el mundo enviaron sus propuestas y hasta la compañía francesa Ubisoft, a través del videojuego Assassins Creed Unity, puso a disposición sus recreaciones.

Hasta ahora, no se tiene certeza de qué inició el fuego, pero una investigación del diario The New York Times publicada en julio, reconstruyó los primeros 30 minutos de la emergencia, en los que se infiere que un vigilante que apenas llevaba tres días en el puesto no cumplió debidamente con los protocolos de emergencia.

Desde junio, Naason Joaquin García, líder del culto religioso La Luz del Mundo, fundado en 1926 en Guadalajara, Jalisco, y con unos cinco millones de seguidores en todo el mundo, está detenido en Estados Unidos, pues se le acusa, entre otras cosas, de abuso de menores y pornografía infantil, contra al menos cuatro menores de edad entre 2015 y 2018.

Mi corazón responde con agradecimiento a su amor, devoción y ternura, me inclino para abrazar a tus niños y son ellos los escaladores que abrazan a tu ungido”.

En mayo pasado, Joaquín García generó polémica después de que se supo que el recital de ópera ‘el guardián del espejo’, en Bellas Artes, en realidad pretendía ser un homenaje en su honor; a raíz de este hecho, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura canceló cualquier evento privado en el recinto.

Este 2019, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive, murieron más de 38 mil personas por uso de armas de fuego en Estados Unidos, en un año que registró más de 360 tiroteos, es decir, casi una persona perdió la vida por día; el más significativo para la comunidad México estadounidense se dio el 3 de agosto dentro de una tienda de autoservicio en El Paso, Texas.

Empecé a escuchar como que se caían tablas, volteamos, y toda la gente venía corriendo diciendo que eran balazos; alcanzamos a llegar a una puerta de emergencia, nos brincamos una barda y así logramos salir”, relató Ana Uribe, testigo de la balacera.

Al entregarse, el autor del tiroteo admitió que había manejado más de nueve horas para lograr su objetivo, que su deseo era matar tantos mexicanos como fuera posible, y que su principal preocupación era la invasión hispana de la que su país estaba siendo objeto. En este ataque murieron 22 personas, ocho de ellas mexicanas, cinco originarias de Chihuahua; las autoridades mexicanas pidieron se investigue el caso como terrorismo.

Esta pena no es solo para El Paso, sino para el mundo, porque el odio no debe ser esto, no debe pasar todo esto”, expresó un habitante de El Paso, Texas.

No obstante, los crímenes de odio se extendieron a otras partes lejanas y, aparentemente, pacíficas como Nueva Zelanda. El 14 de marzo, un hombre pertrechado con armas de alto poder y haciendo una transmisión en vivo durante 17 minutos en redes sociales, irrumpió en dos mezquitas de Christchurch, al sur de ese país y mató a 49 personas, en ‘uno de los días más oscuros de ese país’, así lo afirmaron sus propias autoridades.

Traía un casco, lentes, estaba vestido de militar y venía armado con una metralleta, una M16. y traía un cinturón cargado de cartuchos y cuando me pasó le dije: ‘oye, ¿qué haces? Pero no me contestó, se me quedó viendo y empezó a disparar contra la gente”, recordó Mohamed Jama, testigo y expresidente Mezquita Masjid Al Noor.

A nivel político, el inicio del procedimiento de juicio político contra Donald Trump, acusado formalmente de abuso de poder y de obstrucción de una investigación del Congreso, tiene en vilo a Estados Unidos; la mayoría demócrata en el Congreso consideró que Trump usó su poder como presidente para presionar a otro país, Ucrania, para que investigara a la familia de su rival político, Joe Biden.

Nuestra democracia está en peligro, la única pregunta es, ¿lo usaremos o hemos caído presas de otro mal del que advirtieron los fundadores, del exceso de fraccionalismo, de la elevación del partido por encima el país?”, cuestionó Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Aunque se prevé que Trump libre el Impeachment, una vez que este llegue al Senado, lo cierto es que del resultado dependerá el ánimo político rumbo a la muy posible reelección de Trump, en noviembre próximo.

Este juicio político sin ley y partidista es una marcha política al suicidio para el partido demócrata, por sus actos depravados de hoy, los demócratas de la Cámara de la loca de Nancy Pelosi se han marcado a sí mismos con una marca de eterna vergüenza.”

Sin embargo, pone en la vitrina a la que hasta ahora ha sido la voz más crítica del presidente Trump, Nancy Pelosi.

Es un hecho que el presidente es una amenaza constante a nuestra seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra democracia”, aseguró Pelosi.

Y después de un año de vaivenes legislativos, proyectos rechazados y hasta un cambio de primer ministro, de Teresa May a Boris Johnson, Gran Bretaña está en camino de salir de la Unión Europea el próximo 31 de enero, una decisión de la que muchos británicos aún no están enteramente convencidos.

A quienes dudan, a los catastrofistas, a los pesimistas, les digo que están equivocados”, externó Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido.

