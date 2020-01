En Punto: La fama de Yalitza Aparicio y lo más positivo del 2019

El 2019, no solo se vio marcado por los amigos de quien se volvió una pieza clave en cuestión de crimen y seguridad, sin embargo, no solo Ovidio Guzmán y el caso Culiacán destacaron durante este año; también, algunos festejos, creación de programas sociales, y el talento musical y deportivo, tomaron el mando como parte del recuento de lo más relevante, de forma positiva, del año que acaba de concluir, En Punto realizó una recopilación.

No cabe duda de que 2019 fue el año en el que el nombre y el rostro de Yalitza Aparicio se convirtieron en sinónimo de lo mexicano, además de ser la voz de un sector social que pocas veces es escuchado, y que, a raíz del éxito de la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, la actriz oaxaqueña logró convertirse en un fenómeno internacional; fue nombrada embajadora de la buena voluntad de la UNESCO, así como se nominada por la revista TIME para ser una de las personas más influyentes del año.

No obstante, de la mano de Yalitza, Roma logró varios premios, tanto en la entrega de Los Globos de Oro, como en los premios Bafta, y aunque no se llevó el Óscar a ‘mejor película’, sí obtuvo el galardón por mejor película extranjera y a Cuarón se le reconoció como mejor director, entre las diez nominaciones que obtuvo una de las cintas más aclamadas de los últimos años.

Este mismo año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un programa piloto de afiliación para quienes ejercen un trabajo de labores domésticas y sus familias cuenten con seguridad social; impulsados por la influencia de la película (Roma), se logró afiliar a más de ocho mil trabajadores en ocho meses, una cifra aún baja para los más de dos millones de personas que se dedican a esta tarea.

Porque cualquier momento es bueno para superarse, incluso, en medio de las compras.

Este año, conocimos la biblioteca ‘Gregorio Samsa’, en el local 73 de la nave I, en el área de frutas y legumbres de la Central de Abasto de la Ciudad de México, misma que presta libros para clientes o locatarios que así lo deseen.

Es de buena fe, nosotros no teníamos para comprar un libro, no leíamos porque no teníamos dinero para comprar un libro, nos pareció buena idea esto de poner una biblioteca para los que les guste leer y no tengan los recursos”, comentó Gregorio Tentle, comerciante de la Central de Abasto.