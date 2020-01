En Punto: Feminicidios, la sangre y voces que despertaron a la sociedad

En 2019, cobraron mayor visibilidad los reclamos de justicia y la exigencia para frenar la violencia contra las mujeres; grupos feministas y mujeres de todo el país retomaron los canticos chilenos, ‘un violador en tu camino’, como forma de protesta en contra de los feminicidios.

El año arrancó con el feminicidio de Camila, en Valle de Chalco, Estado de México. La niña salió una noche antes su muerte a tronar cohetes, este caso, solo fue el comienzo de cientos de feminicidios en el país, asesinatos donde no importó la edad, el origen o la profesión.

Las primeras dos semanas del año en la Ciudad de México también fueron marcadas por el temor de las mujeres de ser violentadas en espacios públicos, uno de ellos el Metro.

En un inicio, autoridades capitalinas decían que no existían denuncias y que solo se hablaba de los casos en redes sociales, sin embargo, poco a poco esta tendencia cambió y la jefa de Gobierno se disculpó.

Este aumento de percepción de inseguridad comenzó a fortalecer las manifestaciones callejeras contra la violencia de género, avivadas por la exposición en redes de casos de violencia sexual, enmarcados en el movimiento Me Too.

El 1 de abril se dio a conocer el suicidio de Armando Vega Gil, músico y fundador del grupo ‘Botellita de jerez’, luego de que fue acusado en la cuenta de Twitter ‘Me Too músicos’ de haber acosado a una menor de 13 años.

También, en planteles escolares, el #MeToo inspiró a denunciar acosos por parte de profesores.

Normalmente hacía pasar a niñas en el salón, un día me tocó pasar y para mí fue muy incómodo por la manera en que me veía”, comentó María, alumna de la Prepa 6.

En preparatorias, colegios de Ciencias y Humanidades, así como en diferentes facultades de la UNAM se normalizaron los tendederos de denuncias en medio de paros de actividades reclamando la poca atención de las autoridades.

También, respecto a este mismo tema de violencia contra las mujeres, hubo protestas en instalaciones de la Policía y Procuradurías locales por presuntos casos de agresiones sexuales por parte de elementos capitalinos, bajo la consigna ‘no me cuidan, me violan’.

En Punto dio a conocer los videos de uno de estos casos, el de la joven de 17 años quien acusó a policías de agredirla sexualmente mientras regresaba de una fiesta la madrugada del 3 de agosto, en la alcaldía de Azcapotzalco.

En una de las protestas, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, fue recibido con diamantina por las mujeres.

La Procuraduría General de Justicia calificó la protesta como una provocación y la brillantina rosa se convirtió en un símbolo del movimiento feminista que tuvo una de sus mayores expresiones.

No mamen, solo es brillantina, no sean jotos”, enfatizó Blanca, manifestante.

Entre los reclamos de justicia para las mujeres, la euforia se desbordó desde la Glorieta de Insurgentes, hasta el Ángel de la Independencia.

Los siguientes días se generó un debate sobre si el uso de la violencia, los actos vandálicos y las pintas eran una forma legítima de protestar, en tanto, otra opinión sostenía que se le daba más importancia a las pintas que a las vidas de las mujeres.

El año avanzaba y las agresiones no disminuían, incluso, provenían de entornos cercanos, como la violación que sufrió Maydeline, de 12 años de edad, en el corazón del Centro Histórico.

Irene intentó salvar a una mujer de los golpes que le propinaba su vecino, bautizado en redes sociales como #Lordgolpeador.

También, en este contexto se dio a conocer el caso de Óscar ‘N’, un feminicida serial que tenía en su domicilio de Toluca los cuerpos de tres jóvenes mujeres, afortunadamente, fue detenido gracias a que las autoridades capitalinas y mexiquenses lograron rastrearlo a través de sus redes sociales, donde solía relatar sus crímenes.

A nivel legislativo, hubo un avance en este rubro: la Ley Olimpia, que tipifica el delito contra la intimidad sexual y la violencia digital fue aprobada en 14 congresos locales; la iniciativa está basada en la historia de Olimpia Coral, una joven originaria de Puebla que sufrió burlas luego de que se viralizara un video íntimo suyo, y que decidió dar una batalla legal después de hablar con su madre.

Mi mamá me levantó la barbilla y me dijo: ‘a ver, no, hija, todos y todas cogemos, la diferencia es que a ti te ven coger, ¿eso te hace una criminal? No mi vida”, aludió Olimpia Coral, activista.