En noviembre, segundo paquete de proyectos de inversión: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, estimó que en noviembre se anunciará un segundo paquete de proyectos de infraestructura con inversión público-privada.

Al participar vía internet en la Reunión de Consejeros Regionales de BBVA México, insistió en que sin inversión, gobierno y empresas no podrán desarrollar un mejor desempeño del país. Pero si advirtió que para empujar la inversión pública y tenga un impacto favorable en la economía se necesitará paciencia, prudencia y templanza.

Confió en que programas como el Buen Fin y el nuevo tratado comercial T-MEC permitan al país dar una recuperación al consumo interno y externo.

También se manifestó porque los gobiernos federal y local comiencen a mostrar voluntad por supervisar a la informalidad para que paguen impuestos.

“Esto implica, casi de la mano, que el Estado tome acciones que no quiere tomar. No quiere tomar acciones de ir a perseguir a todos los comerciantes alrededor del Zócalo por poner un ejemplo, pues a lo mejor tienen muy buenos ingresos porque ven una enorme cantidad de transacciones alrededor de eso y pues al final son parte de esa carne política que siempre se tiene de quien te apoya y quien no te apoya”, refirió Carlos Salazar, presidente Consejo Coordinador Empresarial.